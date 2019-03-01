Atiker Konyaspor Göztepe maçına hazır
Göztepe maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor'da sakatlıkları geçen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Pas ve şut çalışması ile devam eden antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncular katılırken, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte, Fallou Diagne ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.
- 01.03.2019
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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