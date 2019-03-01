Atiker Konyaspor Göztepe maçına hazır
01 Mart 2019, Cuma
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maçına hazır

Atiker Konyaspor Göztepe maçına hazır

maçının hazırlıklarına devam eden 'da sakatlıkları geçen , Jens Jonsson, takımla birlikte çalıştı.

'in 24'üncü haftasında sahasında 'yi konuk edecek , yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Pas ve şut çalışması ile devam eden antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncular katılırken, , Jens Jonsson, takımla birlikte, Fallou Diagne ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

Jahovic'in

  1. 01.03.2019
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