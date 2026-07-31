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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yapılan 42 müsabakayla tamamlandı. RAMS Başakşehir, İstanbul'da 1-1 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşında konuk olduğu Finlandiya'nın Inter Turku takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına havlu attı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 08:51
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçları yapılan 42 müsabakayla tamamlandı. Turnuvadaki temsilcimiz RAMS Başakşehir ise İstanbul'da 1-1 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşında konuk olduğu Finlandiya'nın Inter Turku takımına deplasmanda diş geçiremedi. İstanbul ekibi, rakibine 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına havlu attı.

Inter Turku'nun yanı sıra Polonya'dan Rakow, Hırvatistan'dan Rijeka ve Varazdin, Belarus'tan Dinamo Minsk ve Vitebsk, İskoçya'dan Motherwell ve Hibernian, Slovakya'dan DAC 1904, Litvanya'dan Zalgiris, Norveç'ten Brann, Danimarka'dan Nordsjaelland, Macaristan'dan Györi ETO ve Debrecen, Bosna-Hersek'ten Borac, İsveç'ten Göteborg, Estonya'dan Paide ve Flora, Finlandiya'dan Ilves ve HJK, Ermenistan'dan Noah, İrlanda'dan Shelbourne ve Bohemians, Letonya'dan RFS ve Auda, Lihtenştayn'dan Vaduz, Kazakistan'dan Tobol, Hollanda'dan Ajax, Kuzey Makedonya'dan Shkendija, İsrail'den Hapoel Tel Aviv ve Beitar, İsviçre'den Sion, Sırbistan'dan Partizan, Polonya'dan Katowice, Yunanistan'dan Panathinaikos, Romanya'dan CFR Cluj, Avusturya'dan Austria Wien, İzlanda'dan Valur, Arnavutluk'tan Dinamo City, Portekiz'den Braga, Belçika'dan Gent ile Faroe Adaları'ndan Runavik, tur atlayan takımlar oldu.

SONUÇLAR

Inter Turku (Finlandiya)-Başakşehir: 2-0 (1-1)

Valletta (Malta)-Rakow (Polonya): 0-4 (1-3)

Derry (İrlanda)-Rijeka (Hırvatistan): 0-1 (0-1)

Dinamo Minsk (Belarus)-Neftçi (Azerbaycan): 0-1 (4-2)

H. Boltfelag (Faroe Adaları)-Motherwell (İskoçya): 0-3 (0-2)

Velez (Bosna-Hersek)-DAC 1904 (Slovakya): 0-3 (0-1)

Zalgiris (Litvanya)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): 7-2 (0-3)

Brann (Norveç)-U.Cluj (Romanya): 3-1 (2-2)

Nordsjaelland (Danimarka)-GAIS (İsveç): 6-0 (0-1)

Györi ETO (Macaristan)-Atert Bissen (Lüksemburg): 1-1 (6-2)

Petrocub (Moldova)-Borac (Bosna-Hersek): 3-3 (0-3)

Levadia (Estonya)-Göteborg (İsveç): 1-3 (Uzatmada) (2-1)

Zire (Azerbaycan)-Paide (Estonya): 1-1 (0-1)

Ilves (Finlandiya)-Stjarnan (İzlanda): 2-1 (Penaltıda 5-4) (0-1)

Noah (Ermenistan)-Zimbru (Moldova): 2-1 (1-1)

Kalju (Estonya)-Shelbourne (İrlanda): 2-1 (2-5)

Jablonec (Çekya)-Varazdin (Hırvatistan): 2-0 (2-3)

Pyunik (Ermenistan)-Debrecen (Macaristan): 0-0 (0-1)

Auda (Letonya)-FCSB (Romanya): 4-1 (3-2)

At.Escaldes (Andorra)-Vaduz (Lihtenştayn): 0-2 (0-4)

Tobol (Kazakistan)-Panevezys (Litvanya): 1-1 (Penaltıda 3-2) (1-1)

Ajax (Hollanda)-Vojvodina (Sırbistan): 4-1 (4-1)

Shkendija (Kuzey Makedonya)-Bravo (Slovenya): 3-1 (1-2)

Vestri (İzlanda)-RFS (Letonya): 1-1 (1-4)

Ludogorets (Bulgaristan)-Hapoel Tel Aviv (İsrail): 2-2 (0-2)

Sion (İsviçre)-BATE Borisov (Belarus): 4-0 (1-1)

UNA Strassen (Lüksemburg)-Partizan (Sırbistan): 0-1 (0-4)

Katowice (Polonya)-Zilina (Slovakya): 3-1 (1-2)

Panathinaikos (Yunanistan)-Paksi (Macaristan): 2-2 (2-1)

CFR Cluj (Romanya)-Alaskhert (Ermenistan): 3-0 (1-1)

Austria Wien (Avusturya)-Liepaja (Letonya): 3-1 (2-0)

Beitar (İsrail)-AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-3 (Penaltıda 4-3) (1-0)

The New Saints (Galler)-Flora (Estonya): 1-0 (Penaltıda 2-4) (0-1)

Zrinjski (Bosna-Hersek)-Valur (İzlanda): 2-2 (0-1)

Coleraine (Kuzey İrlanda)-HJK (Finlandiya): 0-3 (0-5)

Sutjeska (Karadağ)-Vitebsk (Belarus): 1-2 (0-3)

Ballkani (Kosova)-Bohemians (İrlanda): 3-2 (Penaltıda 4-5) (1-2)

Hibernian (İskoçya)-Malisheva (Kosova): 4-1 (0-2)

Dinamo City (Arnavutluk)-Aluminij (Slovenya): 3-0 (1-1)

Braga (Portekiz)-Zeleznicar Pancevo (Sırbistan): 4-0 (1-0)

Gent (Belçika)-LNZ Cherkasy (Ukrayna): 0-0 (Penaltıda 4-2)(0-0)

Koper (Slovenya)-Runavik (Faroe Adaları): 1-3 (Penaltıda 3-4) (2-0)

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