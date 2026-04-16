Ziraat Türkiye Kupası
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk yarı finalde!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan Ukrayna ekibi, turnuvada adını yarı finale yazdırdı. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 21:47
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında AZ Alkmaar sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırladı. AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi gol sesi çıkmadan tamamlandı. İkinci yarıya daha etkili başlayan konuk ekip, 58. dakikada Alisson'un kaydettiği golle öne geçti. AZ Alkmaar, 73. dakikada Jensen'in golüyle eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip 80. dakikada Matej Sin'in golüyle üstünlüğü ele geçirse de Shakhtar Donetsk, 83. dakikada Meirelles'in golüyle skoru yeniden dengeledi ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İlk maçta da rakibini 3-0 mağlup eden Shakhtar Donetsk, bu sonuçla yarı finale yükselmeyi başardı. AZ Alkmaar ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Ukrayna temsilcisinin yarı finaldeki rakibi, Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Yarı final turunda ilk karşılaşmalar 30 Nisan'da, rövanş mücadeleleri ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

