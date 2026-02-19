CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Jagiellonia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Jagiellonia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Jagiellonia ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Polonya'da oynanacak maçta güçlü rakibine karşı avantaj yakalamayı hedefleyen ev sahibi ekip, iç sahada hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak rövanş öncesi son 16 şansını daha da arttırmayı amaçlayan İtalyan temsilcisi ise finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Jagiellonia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 22:10
Jagiellonia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Jagiellonia-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda dikkat çeken eşleşmelerden biri de Jagiellonia ile Fiorentina arasında oynanacak. Polonya'daki ilk randevuda ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında sürpriz bir avantaja imza atmak istiyor. İtalyan temsilcisi Fiorentina ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek rövanş öncesi son 16 yolunda elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Avrupa arenasında iddiasını sürdürmek isteyen mor-beyazlılar, ilk maçtan çıkacak skorla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Peki, Jagiellonia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JAGIELLONIA-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Jagiellonia-Fiorentina maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

JAGIELLONIA-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jagiellonia-Fiorentina maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe-N. Forest | CANLI
Samsunspor'un ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Önemli mesafe alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
F.Bahçe'de şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lille-Kızılyıldız maçı detayları Lille-Kızılyıldız maçı detayları 21:42
Kadıköy'de penaltı itirazı! Kadıköy'de penaltı itirazı! 21:31
Celtic-Stuttgart maçı detayları Celtic-Stuttgart maçı detayları 20:52
Bakan Bak F.Bahçe maçını takip etti Bakan Bak F.Bahçe maçını takip etti 21:03
Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı detayları Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı detayları 21:10
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 21:14
Daha Eski
Brann-Bologna maçı ne zaman? Brann-Bologna maçı ne zaman? 17:56
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman? 18:06
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi 18:19
F.Bahçe-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri 18:27
Tedesco'dan Sidiki Cherif açıklaması! Tedesco'dan Sidiki Cherif açıklaması! 19:53
Sara ve Sanchez haftanın 11'inde! Sara ve Sanchez haftanın 11'inde! 19:54