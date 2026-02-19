Jagiellonia-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda dikkat çeken eşleşmelerden biri de Jagiellonia ile Fiorentina arasında oynanacak. Polonya'daki ilk randevuda ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında sürpriz bir avantaja imza atmak istiyor. İtalyan temsilcisi Fiorentina ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek rövanş öncesi son 16 yolunda elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Avrupa arenasında iddiasını sürdürmek isteyen mor-beyazlılar, ilk maçtan çıkacak skorla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Peki, Jagiellonia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JAGIELLONIA-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Jagiellonia-Fiorentina maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

JAGIELLONIA-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jagiellonia-Fiorentina maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.