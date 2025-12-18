Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçı canlı yayın bilgileri: Hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında, İrlanda'da alt takımların savaşı start alıyor. Shamrock Rovers, Tallaght Stadyumu'nda Hamrun Spartans ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon tek puanını AEK Atina ile beraberliğinden alan ev sahibi takım, ilk galibiyetini taraftarı önünde kazanarak haneisne 3 puan yazdırma hedefinde. Hamrun Spartans ise Lincoln Red'i 3-1 mağlup etmesinin ardından 2. galibiyeti için sahya çıkacak. İşte Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçının bilgileri...

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Tallaght Stadyumu'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te Çek Çekya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marek Radina'nın düdüğüyle start alacak.

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans MAÇI HANGİ KANALDA?

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans MAÇI İZLE | TRT TABİİ konferans yayını👈