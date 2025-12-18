CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçı canlı yayın bilgileri: Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde alt sıraları yakından ilgilendiren kritik randevuda İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers, Malta ekibi Hamrun Spartans’ı konuk ediyor. Turnuvada henüz galibiyetle tanışamayan ve topladığı 1 puanla 35. sırada bulunan ev sahibi ekip, seyircisi önünde bu kötü gidişata son vererek ilk üç puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor. Konuk Hamrun Spartans ise 3 puanla 32. basamakta yer alırken deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçının detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 19:40
Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında, İrlanda'da alt takımların savaşı start alıyor. Shamrock Rovers, Tallaght Stadyumu'nda Hamrun Spartans ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon tek puanını AEK Atina ile beraberliğinden alan ev sahibi takım, ilk galibiyetini taraftarı önünde kazanarak haneisne 3 puan yazdırma hedefinde. Hamrun Spartans ise Lincoln Red'i 3-1 mağlup etmesinin ardından 2. galibiyeti için sahya çıkacak. İşte Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçının bilgileri...

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Tallaght Stadyumu'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te Çek Çekya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marek Radina'nın düdüğüyle start alacak.

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans MAÇI HANGİ KANALDA?

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Shamrock Rovers-Hamrun Spartans MAÇI İZLE | TRT TABİİ konferans yayını👈

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
