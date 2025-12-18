Legia Varşova-Lincoln Red Imps maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Legia Varşova ile Lincoln Red Imps arasında oynanacak dikkat çekici mücadeleyle devam edecek. Son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanan Legia Varşova, çıktığı son 10 resmi karşılaşmada yalnızca 1 kez kazanabildi. Cebelitarık temsilcisi, yakaladığı galibiyet serisini sürdürerek üst üste 5. kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Legia Varşova-Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEGIA VARŞOVA-LINCOLN RED IMPS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak Legia Varşova-Lincoln Red Imps maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LEGIA VARŞOVA-LINCOLN RED IMPS MAÇI HANGİ KANALDA?

Wojska Polskiego'da oynanacak Legia Varşova-Lincoln Red Imps maçı Tabii Spor 6 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.