Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda?

Jagiellonia Bialystok ile Rayo Vallecano, Konferans Ligi'nin 5. maçında karşı karşıya geliyor. Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen ev sahibi, Strasbourg ve Shkendija beraberliklerinin yanı sıra Hamrun Sports ve KuPS Kuopio'yu mağlup ederek puan tablosunda 9. sıraya oturdu. Rakibi Rayo Vallecano ise son maçında S.Bratislava karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle hayal kırıklığına uğradı. Deplasmandan galibiyetle dönerek bu başarısızlığı unutturmak isteyen konuk ekip, 12. sıradan yukarı tırmanmanın peşinde. İşte Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçının detayları...

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Chortan Arena'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonyalı hakem Edgars Malcevs'iin yöneteceği Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano MUHTEMEL 11'LER

Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Wojtuszek, Stojinovic, Vital, Wdowik; Flach, Romanczuk, Imaz; Pozo, Pietuszewski, Palulu

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Chavarria; Lopez, Gumbau; De Frutos, Palazon, Perez; Camello