Haberler Konferans Ligi Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda?

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Jagiellonia Bialystok, Chorten Arena'da Rayo Vallecano'yu konuk edecek. İlk 4 haftada sergilediği başarılı performansla 8 puan toplayan ve 9. sıraya yerleşen ev sahibi, ilk 8 iddiası için sahaya çıkacak. Rayo Vallecano ise hanesine yazdırdığı 7 puanla 12. sıraya yerleşti. Puan tablosunda rakibini geçerek üst sıralara tırmanmak isteyen Inigo Perez'in öğrencileri, 3. galibiyeti için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor. İşte Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçı detayları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 07:55
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda?

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Jagiellonia Bialystok ile Rayo Vallecano, Konferans Ligi'nin 5. maçında karşı karşıya geliyor. Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen ev sahibi, Strasbourg ve Shkendija beraberliklerinin yanı sıra Hamrun Sports ve KuPS Kuopio'yu mağlup ederek puan tablosunda 9. sıraya oturdu. Rakibi Rayo Vallecano ise son maçında S.Bratislava karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle hayal kırıklığına uğradı. Deplasmandan galibiyetle dönerek bu başarısızlığı unutturmak isteyen konuk ekip, 12. sıradan yukarı tırmanmanın peşinde. İşte Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçının detayları...

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Chortan Arena'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonyalı hakem Edgars Malcevs'iin yöneteceği Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano MUHTEMEL 11'LER

Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Wojtuszek, Stojinovic, Vital, Wdowik; Flach, Romanczuk, Imaz; Pozo, Pietuszewski, Palulu

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Chavarria; Lopez, Gumbau; De Frutos, Palazon, Perez; Camello

