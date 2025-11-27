Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Slovan Bratislava, Tehelne Pole'de Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Strasbourg, AZ Alkmaar ve KuPS Kuopio karşısında aldığı mağlubiyetlerle lige kötü başlayan ev sahibi ekip, ilk galibiyetini Rayo Vallecano karşısında almayı hedefliyor. Konuk takım ise sezona namağlup devam ediyor. Shkendija ve Lech Poznan'a karşı aldığı galibiyetlerin ardından 7 puanı hanesine yazdıran İspanya ekibi, 4. haftayı 10 puanla tamamlamayı hedefliyor. İşte Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçı detayları...

SLOVAN BRATISLAVA-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Tehelne Pole'deki mücadele, TSİ 20.45'te ekrana gelecek.

SLOVAN BRATISLAVA-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçınıda Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Wisser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Thibaud Nijssen üstlenecek. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.