Haberler Konferans Ligi Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Slovan Bratislava, UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. İlk 3 haftada puan kazanamayab ve -4 averajla 34. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, ilk galibiyetini taraftarı önünde almak için sahaya çıkacak. Rayo Vallecano ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle elde ettiği 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Konferans Ligi'nde 4'te 3 yapmayı hedefleyen Inigo Perez'in öğrencileri, mutlak galibiyet istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçı tüm detayları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:40
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçı izle | Hangi kanalda, saat kaçta?

Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. Slovan Bratislava, Tehelne Pole'de Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Strasbourg, AZ Alkmaar ve KuPS Kuopio karşısında aldığı mağlubiyetlerle lige kötü başlayan ev sahibi ekip, ilk galibiyetini Rayo Vallecano karşısında almayı hedefliyor. Konuk takım ise sezona namağlup devam ediyor. Shkendija ve Lech Poznan'a karşı aldığı galibiyetlerin ardından 7 puanı hanesine yazdıran İspanya ekibi, 4. haftayı 10 puanla tamamlamayı hedefliyor. İşte Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçı detayları...

SLOVAN BRATISLAVA-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Tehelne Pole'deki mücadele, TSİ 20.45'te ekrana gelecek.

SLOVAN BRATISLAVA-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovan Bratislava-Rayo Vallecano maçınıda Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Wisser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Thibaud Nijssen üstlenecek. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

