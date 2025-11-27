CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Sigma Olomouc - Celje maçı hakkında | Yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

Sigma Olomouc - Celje maçı hakkında | Yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

Konferans Ligi 4. haftasında Sigma Olomouc, Avdruv'da Celje'yi konuk edecek. İlk haftada 2-0 yenilerek kötü bir başlangıca imza atan ancak sonrasında toparlanma sinyalleri veren ev sahibi ekip, ligin 2. sırasında yer alan namağlup rakibine karşı sürpriz arayacak. Celje ise ilk 3 haftada elde ettiği 3 galibiyetle zirvenin hemen altından liderliğe tırmanmayı hedefliyor. İşte Sigma Olomouc - Celje maçı detayları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sigma Olomouc - Celje maçı hakkında | Yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

Sigma Olomouc - Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında, ligde 4 puanla 19. sırada yer alan Sigma Olomouc, Celje'yi ağırlayacak. İlk hafta Fiorentina'ya deplasmanda mağlup olmasının ardından bir daha kaybetmeyen Tomas Janotka'nın öğrencileri, ligin lidere en yakın takımına karşı sürpriz arayacak. Celje ise ilk 3 haftada AEK Atina ve Shamrock'u deplasmanda, Legia Varşova'yı ise evinde devirerek 2. sıraya yerleşti. Zirve ile arasında 2 averaj farkı bulunan Albert Riera Ortega'nın ekibi, liderlik hedefini gerçekleştirebilmek için hata yapmak istemiyor. Peki Sigma Olomouc - Celje maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SIGMA OLOMOUC - CELJE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sigma Olomouc - Celje maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Avdrud'daki karşılaşma, Türkiye Saati İle 20.45'te Kosovalı hakem Genc Nuza'nın düdüğüyle start alacak.

SIGMA OLOMOUC - CELJE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sigma Olomouc - Celje maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
Sörloth seferi! Atletico Madrid...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde son puan durumu! İşte Galatasaray'ın yeni yeri...
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
F.Bahçe'den Skriniar kararı!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:17
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:17
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:16
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:14
Liverpool dibe çöktü! Liverpool dibe çöktü! 01:07
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 01:07
Daha Eski
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 01:07
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 01:06
Liverpool dibe vurdu! Liverpool dibe vurdu! 01:04
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 00:59
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 00:57
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 00:56