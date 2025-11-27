Sigma Olomouc - Celje maçı hakkında | Yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

Sigma Olomouc - Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında, ligde 4 puanla 19. sırada yer alan Sigma Olomouc, Celje'yi ağırlayacak. İlk hafta Fiorentina'ya deplasmanda mağlup olmasının ardından bir daha kaybetmeyen Tomas Janotka'nın öğrencileri, ligin lidere en yakın takımına karşı sürpriz arayacak. Celje ise ilk 3 haftada AEK Atina ve Shamrock'u deplasmanda, Legia Varşova'yı ise evinde devirerek 2. sıraya yerleşti. Zirve ile arasında 2 averaj farkı bulunan Albert Riera Ortega'nın ekibi, liderlik hedefini gerçekleştirebilmek için hata yapmak istemiyor. Peki Sigma Olomouc - Celje maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SIGMA OLOMOUC - CELJE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sigma Olomouc - Celje maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Avdrud'daki karşılaşma, Türkiye Saati İle 20.45'te Kosovalı hakem Genc Nuza'nın düdüğüyle start alacak.

SIGMA OLOMOUC - CELJE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sigma Olomouc - Celje maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.