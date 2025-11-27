Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçı | Hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 4. hafta maçlarıyla sürüyor. Hamrun Spartans, National Stadium'da Lincoln Red Imps'i konuk edecek. Sezona 3 mağlubiyetle başlayan Giacomo Modica'nın öğrencileri, son sıradan uzaklaşmak ve ilk puanını almak için mücadele edecek. Lincoln Red Imps ise 4 puanla 22. sırada bulunuyor. Zrinjski'ye karşı aldığı 5-0'lık mağlubiyetten sonra çabuk toparlanan konuk ekip, deplasmandaki ilk galibiyeti için moral depoladı. Peki Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçı, 27 Kasım Perşembe günü, saat 20.45'te oynanacak. Mücadelede Jovan Kachesvski düdük çalacak.

Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps MAÇI HANGİ KANALDA?

National Stadium'da oynanacak Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.