CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçı | Hangi kanalda ve saat kaçta?

Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçı | Hangi kanalda ve saat kaçta?

Hamrun Spartans, Konferans Ligi'nin 4. maçında Lincoln Red Imps'i konuk edecek. Bu sezon art arda aldığı galibiyetlerle yıkılan ev sahibi ekip, henüz hanesine puan yazdıramadı ve -5 averajla sondan bir önceki sıraya yerleşti. Lincoln Red Imps ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle yer aldığı 22. sıradan yükseklere çıkmayı ve yenilmezlik serisi oluşturmayı hedefliyor. Peki Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçı | Hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 4. hafta maçlarıyla sürüyor. Hamrun Spartans, National Stadium'da Lincoln Red Imps'i konuk edecek. Sezona 3 mağlubiyetle başlayan Giacomo Modica'nın öğrencileri, son sıradan uzaklaşmak ve ilk puanını almak için mücadele edecek. Lincoln Red Imps ise 4 puanla 22. sırada bulunuyor. Zrinjski'ye karşı aldığı 5-0'lık mağlubiyetten sonra çabuk toparlanan konuk ekip, deplasmandaki ilk galibiyeti için moral depoladı. Peki Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps maçı, 27 Kasım Perşembe günü, saat 20.45'te oynanacak. Mücadelede Jovan Kachesvski düdük çalacak.

Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps MAÇI HANGİ KANALDA?

National Stadium'da oynanacak Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
G.Saray'dan acil çağrı: Lookman
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
F.Bahçe'den Skriniar kararı!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:17
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:17
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:16
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:14
Liverpool dibe çöktü! Liverpool dibe çöktü! 01:07
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 01:07
Daha Eski
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 01:07
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 01:06
Liverpool dibe vurdu! Liverpool dibe vurdu! 01:04
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 00:59
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 00:57
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 00:56