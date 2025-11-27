AZ Alkmaar-Shelbourne maçı canlı yayın detayları: Kanalı ve saati!

AZ Alkmaar ile Shelbourne, Konferans Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Alt sıralardaki iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkarken sezonda tek galibiyetini Slovan Bratislava'ya karşı alan Maarten Martens'in ekibi, taraftarının gücünü de kullanarak hanesine bir üç puan daha yazdırmayı hedefliyor. Shelbourne ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte AZ Alkmaar-Shelbourne maçı yayın bilgileri...

AZ Alkmaar-Shelbourne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AZ ALKMAAR - SHELBOURNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar-Shelbourne maçı, 27 Kasım Perşembe günü AFAS Stadion'da oynanacak. Slovak hakem Michal Ocenas'ın düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te start alacak.

AZ ALKMAAR - SHELBOURNE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar-Shelbourne maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.