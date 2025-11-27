CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
AZ Alkmaar-Shelbourne maçı canlı yayın detayları: Kanalı ve saati!

AZ Alkmaar, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Shelbourne'yi AFAS Stadion'da ağırlayacak. Ligde tek galibiyeti bulunan ve 3 puanla 27. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, evindeki 2. 3 puan için sahaya çıkacak. Shelbourne ise bu sezon henüz galibiyet yüzü görmedi. Sahip olduğu tek puanı Hacken ile golsüz beraberliğinden elde eden İrlanda ekibi, 1 puanla 30. sırada bulunuyor. Peki AZ Alkmaar-Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:40
AZ Alkmaar ile Shelbourne, Konferans Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Alt sıralardaki iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkarken sezonda tek galibiyetini Slovan Bratislava'ya karşı alan Maarten Martens'in ekibi, taraftarının gücünü de kullanarak hanesine bir üç puan daha yazdırmayı hedefliyor. Shelbourne ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte AZ Alkmaar-Shelbourne maçı yayın bilgileri...

AZ Alkmaar-Shelbourne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AZ ALKMAAR - SHELBOURNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar-Shelbourne maçı, 27 Kasım Perşembe günü AFAS Stadion'da oynanacak. Slovak hakem Michal Ocenas'ın düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te start alacak.

AZ ALKMAAR - SHELBOURNE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar-Shelbourne maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

