Celje - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Slovenya takımı Celje, Yunan rakibi AEK Atina'yı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Celje - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celje - AEK Atina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celje - AEK Atina maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Oleksii Derevinskyi'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını Viktor Matyash ve Oleksii Myronov üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Dmytro Panchyshyn oturacak.