Haberler Konferans Ligi Celje - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Celje - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Celje ile AEK Atina, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Stadion Celje'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celje - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 13:23
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Slovenya takımı Celje, Yunan rakibi AEK Atina'yı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Celje - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celje - AEK Atina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celje - AEK Atina maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Oleksii Derevinskyi'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını Viktor Matyash ve Oleksii Myronov üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Dmytro Panchyshyn oturacak.

