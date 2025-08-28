Servette - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Servette - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Servette'nin deplasmanda Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Servette - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Servette - Shakhtar Donetsk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Servette - Shakhtar Donetsk maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Cuadra Fernandez'in düdük çalacağı karşılaşma Exxen ekranlarında canlı yayınlanacak.