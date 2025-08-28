Omonia Nicosia - Wolfsberger AC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Omonia Nicosia - Wolfsberger AC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Omonia Nicosia'nın deplasmanda Wolfsberger AC'ye 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Omonia Nicosia - Wolfsberger AC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Wolfsberger AC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia Nicosia - Wolfsberger AC maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Daniele Chiffi'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.