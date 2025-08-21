CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi RAMS Başakşehir'de Leo Duarte sakatlandı!

RAMS Başakşehir'de Leo Duarte sakatlandı!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizde sakatlanan tecrübeli stoper oyuncusu Leo Duarte oyuna devam edemedi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 22:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RAMS Başakşehir'de Leo Duarte sakatlandı!

Başakşehir'in Brezilyalı savunmacısı Leo Duarte, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Duarte'nin yerine oyuna Jerome Opoku oyuna dahil oldu.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Romanya ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Leo Duarte, 43. dakikada Başakşehir ceza alanı içinde Alexandru Cicaldau'nun çalımı sonrası yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedye ile sahayı terk eden Duarte, 45. dakikada yerini Jerome Opoku'ya bıraktı.

Lausanne-Sport - Beşiktaş | CANLI
Panathinaikos-Samsunspor | CANLI
DİĞER
İBB'den şehir trafiğine büyük darbe!
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Başakşehir turu zora soktu!
F.Bahçe Alvarez'e kavuşuyor! İşte geliş saati
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Barış Alper ihtarı! G.Saray'dan Barış Alper ihtarı! 21:52
Solskjaer: Gözlerinde savaşma ruhunu görüyorum! Solskjaer: Gözlerinde savaşma ruhunu görüyorum! 20:37
Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden! Maç kadrosuna alınmadılar Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden! Maç kadrosuna alınmadılar 20:25
Kuzey Tunçelli'den altın madalya! Kuzey Tunçelli'den altın madalya! 20:07
G.Saray'dan Barış Alper kararı! G.Saray'dan Barış Alper kararı! 19:23
Genç milliler farklı kazandı! Genç milliler farklı kazandı! 18:51
Daha Eski
Lausanne-Sport - Beşiktaş | CANLI Lausanne-Sport - Beşiktaş | CANLI 18:28
Trabzonspor Antalya mesaisini sürdürdü Trabzonspor Antalya mesaisini sürdürdü 18:24
B. Leverkusen Bade'yi transfer etti! B. Leverkusen Bade'yi transfer etti! 18:22
F.Bahçe Kocaeli mesaisine başladı! F.Bahçe Kocaeli mesaisine başladı! 18:20
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 18:04
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 17:35