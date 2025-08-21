RAMS Başakşehir'de Leo Duarte sakatlandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Başakşehir'in Brezilyalı savunmacısı Leo Duarte, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Duarte'nin yerine oyuna Jerome Opoku oyuna dahil oldu.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Romanya ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Leo Duarte, 43. dakikada Başakşehir ceza alanı içinde Alexandru Cicaldau'nun çalımı sonrası yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedye ile sahayı terk eden Duarte, 45. dakikada yerini Jerome Opoku'ya bıraktı.