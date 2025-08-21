RAMS Başakşehir - Universitatea Craiova CANLI İZLE | TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz RAMS Başakşehir, Romanya ekibi Universitatea Craiova ile karşı karşıya geliyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR-UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Deniz, Crespo, Ömer Faruk, Shomurodov, Da Costa.

Univ Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlavi, Baiaram.

RAMS Başakşehir - Universitatea Craiova mücadelesini haberimizden canlı izleyebilrisiniz...

BAŞAKŞEHİR-UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak RAMS Başakşehir-Universitatea Craiova maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etmeyi amaçlayan RAMS Başakşehir, play-off turunda hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı ilk maçı evinde oynayacak turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan önderliğinde skor üstünlüğünü alarak Romanya'ya tur umutlarını taşımayı hedefliyor.

"BU SENE ÇOK ZOR YOLLARDAN GEÇTİK"

Universitatea Craiova ile oynanacak karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıkıyoruz. Belki de en önemli olabilecek maçlardan bir tanesi. Daha önce 2 tane iyi rakibe karşı iyi oyunlar oynayarak turları atladık. Bu kulübün DNA'sında olan Avrupa'da takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için maça hazırlanıyoruz. Umarım yarın yine taraftar yoğunluğunu yakalarız ve avantajlı skoru alırız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Romanya Ligi'nin lideri. Bu sene çok zor yollardan geçip buralara geliyoruz. Az önce oyuncularımızla son analizlerimizi yaptık. Doğru düşündüğümüz oyuna karar verdik. Saygı duyduğumuz bir rakip ve teknik adam. Umarım herkese güzel bir maç izletiriz" dedi.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 67. KEZ SAHNE ALIYOR

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı ağırlıyor. RAMS Başakşehir, Avrupa'da 67. maçına çıkıyor.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 66 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 100 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 90 gole engel olamadı.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA 17. RANDEVU

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 17. müsabakasına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 16 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 33 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 15 gol gördü.

İKİ KEZ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyon ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

Avrupa kupalarında 9. kez sahne alan Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

UNIVERSITATEA CRAIOVA ROMANYA LİGİ'NDE LİDER

Universitatea Craiova, Romanya Ligi'nde 2025-2026 sezonunun başladığı 11 Temmuz'dan bu yana 6 maça çıktı. Ligde oynadığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Craiova ekibi, 16 puanla zirvede yer alıyor. Romanya'nın güneybatısında yer alan Craiova'nın şehir takımı, Konferans Ligi'nde de oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Bu sezon çıktığı müsabakalarda 22 kez fileleri havalandıran Rumen ekibi, kalesinde ise 13 gol gördü.

2025 Ocak ayından bu yana Rumen teknik adam Mirel Radoi'nin çalıştırdığı Universitatea Craiova'nın en formda oyuncuları olarak Assad Al-Hamlawi ve Steven Nsimba dikkat çekiyor. Al-Hawlawi, bu sezon 9 maçta 6 kez fileleri havalandırırken, onu 6 maçta 5 golle Steven Nsimba takip ediyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR-UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI HAKEMİ

Başakşehir-Universitatea Craiova arasında oynanacak müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Juxhin Xhaja yönetiyor.