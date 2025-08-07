Vikingur Gota - Linfield FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Vikingur Gota - Linfield FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Faroe Adaları temsilcisi Vikingur Gota ile Kuzey İrlanda takımı Linfield FC, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Luka Bilbija'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vikingur Gota - Linfield FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vikingur Gota - Linfield FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vikingur Gota - Linfield FC maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.