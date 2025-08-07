Milsami - Virtus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Milsami - Virtus maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Moldova temsilcisi Milsami ile San Marino takımı Virtus, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Edgars Malcevs'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milsami - Virtus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Milsami - Virtus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Milsami - Virtus maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
ASpor CANLI YAYIN