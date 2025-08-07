AZ Alkmaar - Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

AZ Alkmaar - Vaduz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile Lihtenştayn takımı Vaduz, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Bastien Dechepy'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Vaduz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Vaduz maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.