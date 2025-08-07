CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. 3. Eleme Turu'nda Araz Nahçıvan ile Omonia Nicosia kozlarını paylaşacak. Dalga Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 08:22
Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile Güney Kıbrıs takımı Omonia Nicosia, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Ondrej Berka'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

