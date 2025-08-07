Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile Güney Kıbrıs takımı Omonia Nicosia, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Ondrej Berka'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.