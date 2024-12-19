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Haberler Konferans Ligi Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Cercle Brugge ile Başakşehir,  6. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 22:04
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Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Cercle Brugge - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Cercle Brugge ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da ilk galibiyetini alan temsilcimiz, puanını 5'e çıkarmıştı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Başaklehir, güçlü rakibi karşısında moral arıyor.

5 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Başakşehir, 5 puan ile 24. sırada bulunuyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertliler, deplasmanda hata yapmak istemiyor. Cercle Brugge ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Konferans Ligi'nde 7. sırada yer alıyor.

CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.

Cercle Brugge - Başakşehir MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cercle Brugge - Başakşehir maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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