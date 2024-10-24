Mlada Boleslav - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Mlada Boleslav - Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada Mlada Boleslav ile Lugano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mlada Boleslav - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mlada Boleslav - Lugano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mlada Boleslav - Lugano maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.