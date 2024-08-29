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Maribor - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maribor ile Djurgardenkarşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maribor - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 15:22 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 09:03
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Maribor - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maribor - Djurgarden maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Maribor ile Djurgarden karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maribor - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MARİBOR - DJURGARDEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maribor - Djurgarden maçı 29 Ağustos Perşembe günü 21.15'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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