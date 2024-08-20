Noah - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Noah - Ruzomberok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Noah ile Ruzomberok karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Noah - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

NOAH - RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Noah - Ruzomberok maçı 20 Ağustos Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.