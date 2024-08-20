Haberler Konferans Ligi

Noah - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Noah ile Ruzomberok karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Noah - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noah - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Noah - Ruzomberok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Noah ile Ruzomberok karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Noah - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

NOAH - RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Noah - Ruzomberok maçı 20 Ağustos Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den ses getirecek hamle!
F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya şok sözler! "Sokaktaki adam bile..."
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
G.Saray'a Premier Lig'den sol bek!
Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fati transferinde F.Bahçe'yi üzen haber! Fati transferinde F.Bahçe'yi üzen haber! 10:03
Midtjylland - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Midtjylland - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? 10:02
Malmö - Sparta Prag maçı hangi kanalda? Malmö - Sparta Prag maçı hangi kanalda? 09:47
Galatasaray İsviçre'de avantaj arayacak Galatasaray İsviçre'de avantaj arayacak 09:40
Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! Beşiktaş'a Uruguaylı orta saha! 09:38
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Ağustos bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Ağustos bugün kimin maçı var? 08:29
Daha Eski
Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu 00:54
Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! 00:54
Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! 00:54
Eyüp 2. yarıda açıldı! Eyüp 2. yarıda açıldı! 00:54
Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! 00:54
2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 00:54