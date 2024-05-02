Haberler Konferans Ligi Aston Villa - Olympiakos maçı NE ZAMAN? | Aston Villa - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa - Olympiakos maçı NE ZAMAN? | Aston Villa - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aston Villa, Olympiakos'u ağırlayacak. Villa Park Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 11:00
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Aston Villa - Olympiakos maçı NE ZAMAN? | Aston Villa - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Aston Villa ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Aston Villa - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ASTON VILLA - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Olympiakos maçı 2 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - OLYMPIAKOS MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Robin Olsen, Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne, Leon Bailey, Douglas Luiz, John McGinn, Morgan Rogers, Jhon Duran, Ollie Watkins.

Olympiakos: Konstantinos Tzolakis, Rodinei, Panagiotis Retsos, David Carmo, Francisco Ortega, Andre Horta, Chiquinho, Santiago Hezze, Konstantinos Fortounis, Ayoub El Kaabi, Daniel Podence.

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