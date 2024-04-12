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Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Yunanistan'da oynanan mücadeleyi 3-2 kaybederek tur umutlarını Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına taşıdı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Olympiakos - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 07:57
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Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'un konuğu oldu.

Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler, sahadan 3-2 mağlup ayrılarak tur umutlarını 18 Nisan Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak mücadeleye taşıdı.

Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. İşte o yazı...

Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - PEREIRA'DAN İSMAİL KARTAL'A

İki sezon önce Kadıköy'de 3-0 kazanan Olympiakos kadrosuna dönüp baktığınızda dün akşamki kadrosuyla eşdeğer bir kaliteye sahip olduğunu, o gün sahaya Vitor Pereira yönetiminde 3-4-2-1 dizilişiyle çıkan Fenerbahçe'nin ise dün sahada iki gömlek üstün kadroyla sahada olduğunu görürsünüz.

Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

O Kadıköy akşamında Portekizli hoca orta sahada 40x40'lık alanı Gustavo-Mert Hakan ikilisine teslim etmiş, rakip Olympiakos ön alan presi ve geçiş hücumlarıyla 3 gol bulurken tribünler bu ikiliye tepki göstermişti.

Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dün 3-0'a kadar benzer bir senaryo izledik. Ferdi, Fred ve İsmail'in sakatlıktan döndüğü doğrudur ancak İsmail Kartal'ın Krunic-Zajc ikilisiyle de topu rakibe bırakacağı belli olan Jose Luis Mendilibar karşısına Pereira gibi hatalı çıkması 57 dakikada üç farkı getirdi.

Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ön alan presiyle gelen ilk gol, organize atak yapmakta zorlanan ev sahibinin Jovetic kalitesiyle bulduğu ikinci gol ve yine defanstan çıkarken kaptırılan ve "Bedava" yenilen 3. gol.

Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"Atı alan Atina'yı geçmişti" derken Kartal'ın, İsmail-Fred ikilisini sahaya yollaması umutları Kadıköy'e taşıdı.

Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İrfan Can'ın maç boyunca turu isteyen oyununa ideal 11'in ikilisi dahil olduğunda OIympiakos'un hocası kenarda uyuyordu ve oyun ancak 3-2'ye geldiğinde kulübesini hatırladı.

Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bardağın dolu tarafında 3-0 ile gitmiş gibi duran turun umudunu Kadıköy'e taşıyan tabeladaki 3-2 var.

Bülent Timurlenk Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bardağın boş tarafında ise bu maça bu kadar anlam yükleyen, günlerdir hazırlanan ve uçurumun kenarından dönen İsmail Kartal…

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