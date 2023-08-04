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Temsilcilerimizin Konferans Ligi ön eleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın, Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 15:43 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 17:12
Temsilcilerimizin Konferans Ligi ön eleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Temsilcilerimizin UEFA Konferans Ligi ön eleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Maribor maçının hakemi İngiliz Robert Jones oldu.

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Osijek maçının hakemi Gürcü Goga Kikacheishvili oldu.

Beşiktaş ile Azerbaycan ekibi Neftçi arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.

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