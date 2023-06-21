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KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri ne zaman belli olacak?

Avrupa'da kura heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un UEFA Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turu rakiplerini belirlemek için kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak eidliyor. İşte Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri ne zaman belli olacak? sorularının cevabı...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 09:30
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri ne zaman belli olacak?

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adanademirspor'un rakipleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerinin belli olması için yapılacak kura çekilişi hakkında arama motorlarında Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri ne zaman belli olacak? sorularının cevabı haberimizde....

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerinin kura çekimi, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak olan kura çekilişinin ardından Avrupa temsilcilerimizin rakipleri belli olacak.

KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLER

  • Dinamo Batumi-Gürcistan
  • Europa FCCebelitarık
  • Domzale-Slovenya
  • Beitar Jerusalemİsrail
  • Vorskla Poltava-Ukrayna
  • Inter Club d'Escaldes-Andorra
  • Zalaegerszeg-Macaristan
  • Aarhus-Danimarka
  • Niederkorn-Lüksemburg
  • Differdange-Lüksemburg
  • Gzira United-Malta
  • BohemiansÇekya
  • Santa Coloma-Andorra
  • DebrecenMacaristan
  • HB Torshavn-Faroe Adaları
  • Ordabasy ShymkentKazakistan
  • Dinamo Minsk-Belarus
  • Connah's Quay-Galler
  • Levadia-Estonya
  • Milsami Orhei-Moldova
  • Hammarby-İsveç
  • Kalmar-İsveç
  • Petrocub-Moldova
  • Pogon-Polonya
  • AktobeKazakistan
  • B36-Faroe Adaları
  • Torpedo-Belarus
  • Kecskemeti-Macaristan
  • Sepsi-Romanya
  • Celje-Slovenya
  • Ararat-Ermenistan
  • Gabala-Azerbaycan
  • Borac Banja Luka-Bosna Hersek
  • Sabah-Azerbaycan
  • Luzern-İsviçre
  • Crusaders-İrlanda
  • Kauno Zalgiris-Litvanya
  • Auda-Letony

KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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