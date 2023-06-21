KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri ne zaman belli olacak?

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adanademirspor'un rakipleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerinin belli olması için yapılacak kura çekilişi hakkında arama motorlarında Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri ne zaman belli olacak? sorularının cevabı haberimizde....

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerinin kura çekimi, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak olan kura çekilişinin ardından Avrupa temsilcilerimizin rakipleri belli olacak.

KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLER

Dinamo Batumi-Gürcistan

Europa FCCebelitarık

Domzale-Slovenya

Beitar Jerusalemİsrail

Vorskla Poltava-Ukrayna

Inter Club d'Escaldes-Andorra

Zalaegerszeg-Macaristan

Aarhus-Danimarka

Niederkorn-Lüksemburg

Differdange-Lüksemburg

Gzira United-Malta

BohemiansÇekya

Santa Coloma-Andorra

DebrecenMacaristan

HB Torshavn-Faroe Adaları

Ordabasy ShymkentKazakistan

Dinamo Minsk-Belarus

Connah's Quay-Galler

Levadia-Estonya

Milsami Orhei-Moldova

Hammarby-İsveç

Kalmar-İsveç

Petrocub-Moldova

Pogon-Polonya

AktobeKazakistan

B36-Faroe Adaları

Torpedo-Belarus

Kecskemeti-Macaristan

Sepsi-Romanya

Celje-Slovenya

Ararat-Ermenistan

Gabala-Azerbaycan

Borac Banja Luka-Bosna Hersek

Sabah-Azerbaycan

Luzern-İsviçre

Crusaders-İrlanda

Kauno Zalgiris-Litvanya

Auda-Letony

KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.