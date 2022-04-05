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UEFA hakem Halil Umut Meler'i Feyenoord-Slavia Prag maçında görevlendirdi

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hollanda'nın Feyenoord takımı ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında oynanacak maçta görev verdi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 13:46
UEFA hakem Halil Umut Meler'i Feyenoord-Slavia Prag maçında görevlendirdi

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hollanda'nın Feyenoord takımı ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, iki takım arasında 7 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.


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