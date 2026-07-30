Son prova Kocaeli’nde

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor, Karagümrük ve Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapacak. Yeşil-siyahlılar, yeni sezon öncesindeki son provasını 9 Ağustos Pazar günü kendi şehrinde yapacak. Kocaeli'de oynanacak maçın rakibi henüz kesinleşmezken, yönetimin yabancı bir kulüple görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.