Berkan Körfez'e

Geçen sezon devre arasında G.Saray'dan bedelsiz olarak yarım sezonluğuna Konyaspor'a transfer olan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlılar ile anlaşma sağlayamadı. 1 Temmuz itibariyle bonservisini eline alan ve Süper Lig takımları ile görüşmelerini sürdüren 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekibi Kocaelispor ile büyük bir mesafe kat etti. Orta sahada görev yapan Berkan ile bir süredir temas halinde bulunan Körfez ekibi, 1+1 yıllık sözleşme konusunda önemli bir aşama kaydetti. Uzun bir sözleşme yapmak istemeyen tecrübeli futbolcu, 1 yıl ve karşılıklı opsiyon talebinde bulunmuştu. Kocaelispor da buna olumlu yaklaştı.

AVRUPA'DAN TALİBİ VAR

Teknik direktör Selçuk İnan takımında görmek istediği ve G.Saray'dan da yakından tanıdığı eski öğrencisini istiyor. 2020-22 yılları arasında G.Saray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan İnan, Berkan Kutlu ile 1 sene çalışma imkanı bulmuştu. Eski öğrencisi ile görüşerek takımında görmek istediğini belirten genç teknik adam, Berkan'ın tercihinde önemli bir rol oynadı. Ancak başarılı futbolcu henüz kesin kararını vermedi ve Avrupa'dan da kendisiyle ilgilenen iki takımla temas halinde.

Avrupa takımlarının yanı sıra Süper Lig'den de Çorum FK, Başakşehir ve Eyüpspor da Berkan Kutlu'nun şartlarını sordu. Başarılı futbolcunun ağustos ayına kadar geleceğiyle ilgili kesin kararını vermesi bekleniyor.