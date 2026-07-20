Show’da işlem tamam

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Angolalı orta saha oyuncusu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) bonservisinin alınması konusunda İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaşmaya vardı.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Angolalı orta saha oyuncusu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) bonservisinin alınması konusunda İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) kulübümüze nihai transferiyle ilgili olarak Maccabi Haifa kulübü ile transfer anlaşması imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.