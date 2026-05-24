Kocaelispor'da Recep Durul yeniden başkanlığı seçildi!

Kocaelispor'da olağan seçimli mali genel kurul toplantısında başkanlık seçim yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde saat 11.00'de başlayan genel kurulda idari ve mali tablolar yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından divan kurulu aday yönetim, denetleme, disiplin ve sicil kurulu listelerini ilan etti ve üyelerin oyuna sunuldu. Mevcut başkan Recep Durul'un başkanlığındaki yeni kurullar, salona gelen 430 delege tarafından kabul edildi. Kocaelispor'da Recep Durul yeniden başkanlığa seçildi.

"KOCAELİSPOR'U YÖNETMEK DÜNYANIN EN ZOR İŞİ"

Kocaelispor'da güven tazeleyen Başkan Recep Durul daha sonra kürsüye çıktı. Başkan Durul'un konuşmaya başlaması sırasında bir grup genel kurul üyesi salonu terk etti. Durul, "Bir şehrin ortak vicdanı ve mücadele ruhu ve ortak sevdasını hep birlikte kucaklamanın gururunu yaşıyoruz. Bugünlerin yolunu bizlere açan ve aramızda olmayan kurucularımıza, başkanlarımıza, yöneticilerine, emektarlarına ve tüm cefakar taraftarımıza, aramızda olmayanlara rahmet dileyerek anıyoruz. Onlardan aldığımız bayrağı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de Kocaelispor'un onurunu, duruşunu tüm Türkiye'ye göstermeye çalışıyoruz. Delegelerin iradesiyle 9 Haziran'da göreve geldiğimizde; 5 yıldır yönetici ve son 2 yıldır başkan olarak arkadaşlarımızla birlikte en iyisini yapmaya çalıştık. Devraldığımızda 290 milyon TL borç vardı. Federasyonda ve bankalarda tüm hesaplarımız hacizliydi. Alt liglerde mücadele ediyorduk. Süper Lig'i kucaklamak için sabırsızlanıyorduk. Geçmiş dönemde birçok arkadaşımız bu görevi üstlendi ve elinden geleni yapmaya çalıştı. Bir şekilde mağdur oldu. Herkes Kocaelispor için emek vermiş, bedel ödemiştir. Kocaelispor'u yönetmek dünyanın en zor işi. Kocaelispor'u bundan sonraki süreçte; bugün biz varız, yarın başkaları olacak, bedel ödeyen insanlar yönetsin. Hazır, güzel bilançolarla, sağlam kaynaklarla kulübü yönetmek dünyanın en kolay işidir. Önemli olan zor zamanlarda kulübü ayağa kaldırmak için strateji geliştirmek, bedel ödemek ve gövdesini taşın altına koymaktır. 16 yıl sonra inandık, şehri inandırdık ve taraftarla bütünleştik. Bunu çok fazla göremezsiniz" dedi.

"Para verin diyoruz, vermiyorlar. Aday olun diyoruz, olmuyorlar. Sonra eleştiriyorlar"

Adaylık sürecine değinen Recep Durul serzenişte bulundu. Başkan Durul, "'Kulübü hep beraber yönetelim' dedim. Sonra adaylar çıktı. 'Kocaelispor'a fayda sağlayacağına inanan kim varsa çıksın, geri çekileceğim' dedim. Çünkü bu iş çok yorucu. Benim de ailem ve iş hayatım var. Burada ısrarla durmak da çok doğru değil. İş üzerinize kalırsa yaparsınız. Kimse çıkmadı. Çıkanlar da geri adım attı. 'Para verin' diyoruz, vermiyorlar. 'Aday olun' diyoruz, olmuyorlar. Reklam yapanı mı dersiniz, eleştireni mi dersiniz Kocaelispor olmasa bunlar ne yapacak merak ediyorum. O buralıymış, bu şuralıymış. Bu şehirde yaşayanların etnik kökeni farklıdır ama kent kimliği Kocaelispor'dur. Diğer kulüpleri yönetenlere bakın aynı memleketten mi? Burası bizim zenginliğimizdir. Depremden sonra şehrin demografisi değişti. Çok göç aldı, verdi. Bugün Kocaelispor'a katkı yapmak isteyen, kim olursa olsun, bu şehrin insanı. Katkı sağlayacaksa destek olmalıyız. Bu çağrıyı yaptım, kimse çıkmadı. O zaman bunları yazmayın ya! Burada ibra yapıyoruz. Aklım almıyor; biz neyi ibra etmeyeceğiz. Recep olmasa Ahmet olacak, Ahmet olmasa Mehmet olacak. Bir şekilde bu işi birisi yapacak. Bu konuya açıklık getirmek istedim" ifadelerini kullandı.

"TAHİR BAŞKANI BU İŞLERE ALET ETMEYİN "

"Tahir başkan para verdikten sonra ben de yaparım" diyenlere de yanıt veren Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Tahir Başkan para veriyor, hadi gelin yapın, neredesiniz? Tahir başkan bu şehrin belediye başkanıdır. Her zaman, her yerde Kocaelispor için ne gerekirse yapıyor. 'Tahir başkan olaya el koy, Tahir başkan bunları görevden al' diyorlar. Tahir başkan bu şehirde herkesi biliyor. Tahir başkanı bu işlere alet etmeyin. Kocaelispor için her şeyi yapar. Recep'i, Ahmet'i, Mehmet'i yok. Uzun yıllar sonra 75 dönüm üzerine kulübümüze tesis yapıyor. Kocaelispor'a verecek. Bu sene bitecek inşallah. Müzemize öncülük etti, yapıyor. Örnek müze olacak. Yönetim kurulu binamızı yeni yerimize taşıyacağız, stadın içinde olacak. Tahir başkan yapıyor, adam görevde, her an sahada. Şehirde sıkıntı var, ekonomide sıkıntı var. Globalde ekonomi çökmüş durumda. Ekonomi savaşları var. Amerika orada hapşırsa biz hasta oluyoruz. Şirketler ayakta kalmak için mücadele ediyor. Firmalara gittiğimizde; sponsorlukla, bağışla alakalı Tahir başkan bize öncülük ediyor. 1 milyarın üzerinde öngördüğümüz gelir var. Geçen yıl 850 milyondu. Bu yıl 500 milyon daha arttı. Başarı artıyorsa gelir de artıyor. Alt liglerdeyken kimse bakmıyordu. Süper Lig'e yükseldik, güven inşa ettik, ligde kalıcı olduk. Bu güven arttı. Kaybolmuş güveni inşa etmek kolay değil. Kocaelispor'un çok büyük marka olduğunu tüm Türkiye'ye göstermeye devam edeceğiz" şeklinde sert ve net konuştu.

"ÇÖZÜM; FABRİKA KAPILARINI AŞINDIRMAK DEĞİL, ÜRETİCİ OLMAK"

Finansal konulara da açıklık getiren Recep Durul, "Geldiğimizde 300 milyon borç vardı. Kulüplerde birinci öncelik sportif başarıdır. Şehre ruh getirir, ekonomiyi canlandırır. Biz başarıyı sağladığımızdan bu yana hala eleştiri, hala eleştiri, hala eleştiri Buna son vermemiz lazım. Bu gelirlerle birlikte sürdürülebilir şekilde yol almak için çalışmaya devam edeceğiz. Süper Lig'den 16 yıl uzak kaldık. Güçlenerek devam edeceğiz. Çözümü; Ahmet, Mehmet değil. Büyükşehir başkanımızın fabrika kapılarını aşındırarak kaynak bulması değildir. Çözümü üretici olmaktır. Alt yapıdan oyuncu çıkarmaktır. Ulusal ve uluslararası kulüplere vererek bonservis bedelleriyle güçlenmektir" dedi.

"KOCAELİSPOR KİMSENİN OYUNCAĞI DEĞİL"

Eleştirilen Avrupa hedefine dair açıklamalarına dair ise Durul, "Biz sportif başarıyı öncelemiştik. 16 yıl sonra Süper Lig, bu sene kalıcı olmak. Avrupa hedefini söyledim ama 21 puanımız çalındı. Olmasaydı ilk 5'teydik. Ekonomik zorluklar olmamış olsaydı yine puanlarımızı alacaklar, gidemeyecektik. Yeni çıktığımız için bizi tokatladılar. İnşallah Türk futbolunda da adalet olacak. Her takımı düşünerek söylüyoruz; adalet geldikçe Kocaelispor'un başarısı artacaktır. Bu seneki stratejimiz alt yapıdan üst yapıda, üst yapıda bonservis bedellerini artırarak diğer kulüplere oyuncu vermek. 25 milyon euro takım değeri var. 2 oyuncu satsak 10 milyon euro gelse, al sana sezonu kurtardık. Biz Kocaelispor olarak adım adım bunu inşa etmeye çalışıyoruz. Kocaelispor logosunun üstümüzde olması ya da olmaması bizi değiştirmez. Hep burada olmaya devam edeceğiz. Kocaelispor'un nerden geldiğini düşünmeden kararlar vermeyelim. Kocaelispor kimsenin oyuncağı değil. Kocaelispor'u yönetecek kitlenin de doğru ve profesyonel şekilde hazırlanması lazım. Eleştirmeyin, gelin burada yapın. Biz de size destek olalım. Eleştirerek kulüp gelişmez. Yapıcı bir şey söyleyin, biz de yapalım" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİSPOR'UN PARASINI ÇÖPE ATAMAYIZ. SMOLCİC'TEN 1 MİLYONUN ALTINA DÜŞMESİNİ İSTEDİK"

Üyelerin Hırvat futbolcu Smolcic'i hatırlatması üzerine çılgınlığa gerek olmadığını belirten başkan Recep Durul, "1 milyar 323 milyonluk gelir, gerçek gelirdir. Kocaelispor'un marka değeri güçlendi. Kocaelispor'u yalnız bırakmayın. Başka takımları tutabilirsiniz, başka takımlara destek verebilirsiniz. Ama Kocaelispor da bu şehrin markasıdır. Bunu unutmayın. Kocaelispor'u hiçbir zaman ötelemeyin. Sahip çıkın, çağrım nettir. Taraftarımız diyor ki; Avrupa. Gerçekçi olmak lazım. Smolcic'in (stoper Hrvoje Smolcic) bonservisi 2,5 milyon euro. Ön anlaşma sözü aldık ama o parayı Smolcic'e verdiğimiz de 800-900 milyon da kendi parası tutar. Etti sana 3,5 milyon. Gözümüzü karartıp şu alalım, bunu alalım diyen yöneticiler değiliz. Kocaelispor'un parasını da çöpe atamayız. Rasyonel davranmalıyız. İlk aşamada 1,5 milyona indiler. '1 milyonun altına in, konuşalım. Taraftar çok istiyor, biz de istiyoruz' dedim. Olmazsa bunun yerine 3 tane gelişime açık, yetenekli futbolcu alabiliriz. Çılgınlığa gerek yok. Takım oturdukça yukarı hedefler de olacaktır. Avrupa da olacaktır. Bu seneyi atlatalım. 420 milyon liralık açık, çarçur ettik açığı değildir. Gelir kaynaklarımızın yetersiz olmasıdır. Kulübün başarısızlığı değil, ekonomik şartların getirdiği zorluklardan kaynaklanan açıktır" açıklamasında bulundu.

"BEN VARKEN KİMSE KOCAELİSPOR'U SATIN ALAMAZ"

Kulüpler Birliği toplantısında geçen diyalogu paylaşarak çok önemli bir iddiayı dile getiren Durul, "Her zaman 'Kocaelispor sadece ligde kalacak hedef oluşturmaz' diyorum. Kocaelispor'umuz her zaman başarıyı kovalayacak, buraya gelen takımların korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Burada A takım, B takım fark etmiyor, biz Kocaelispor'uz. Burada paylaşıyorum; bir Kulüpler Birliği toplantısında bir büyük kulüp yöneticisi dedi ki, '7 kulüp birlikte hareket ediyoruz'. 'Ne demek dedim?'. Anladım ama anlamamazlıktan geldim. 'Kararları birlikte alıyoruz' dedi. 'Biz Kocaelispor'uz, kimseyle başka işlerin içinde olmamız mümkün değil. Bunları bir daha bizimle konuşmayın' dedim. Bugün onu yapanlar bakın nerade. Kocaelispor'u ben varken kimse satın alamaz" değerlendirmesinde bulundu.

"REKORLARI HODRİ MEYDAN SAĞLADI, NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Teknik Direktör Selçuk İnan ile uyumlu çalıştıklarını ve taraftar grubu Hodri Meydan'ın kulübün kırdığı rekorlara imza attığının altını çizen Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Hocamız bizimle çok uyumlu çalışıyor. Bize yaşattıkları gurur için hocamıza, teknik ekibine ve futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. Kongremiz camiamıza hayırlı olsun. Türkiye'nin en büyük taraftar grubu Hodri Meydan, sizinle ne kadar gurur duysak azdır. Sizleri de yürekten kutluyorum. Tribünleri doluluk ve kombinelerin satışı anlamında Türkiye'de rekora gidiyoruz. 132 bin passolig kartı, 20 bin ortalama doluluk, 21 bin 500 kombineyle rekor kırdık. Bunları Hodri Meydan sağladı. Bu sayıyı artırmaya devam edelim. En büyük mutluluk, Kocaelisporluluk. Yaşa, var ol şanlı Kocaelispor" dedi.

GÖLCÜKSPOR'U DA UNUTMADI, BİRLİKTELİK VURGUSU YAPTI

Recep Durul ayrıca profesyonel lige yükselen Gölcükspor'a da değindi. Durul, "Gölcükspor'umuz şu an 3. Lig'de. Mutluluğumuzu ikiye katladı. Özlemle beklediğimiz tabloydu. Kocaelispor ile kol kola pilot takım, ortak projelerle sahada olacağız. Gölcükspor'u tebrik ediyorum ve sonraki süreçte başarı diliyorum" diye konuştu.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un yeni listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil: Ahmet Arık, Burak Gülener, Engin Arat, Erkan Bilgiç, Gürhan Darcan, Haşmet Uçar, İsmail Yaman, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Mert Kavşut, Mustafa Tanrıkulu, Niyazi Şahin Gündoğdu, Ömür Öztürk, Rafet Kırgız, Sefa Ertuğ, Serkan Akpolat, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Zeynel Abidin Akyol,

Yedek: Ercan Fırıncı, Çetin Zerenoğlu, Adnan Ulusoy, Mehmet Orhan Dursun, Murat Durul, Burak Kanpara, Ahmet Baha Turan, Halil Yüksel, Menderes Kaya, Tarık Gürgen, Yusuf Albayrak, Mustafa Şener, Abdulkadir Yılmaz, Tunç Altın, Mikail Pehlivan, Veysel Köksal, Mustafa Ay, Erol Gür, Muhammed Kılıç, Orçun Aygül ve Okan Akman.

Denetim Kurulu

Asil: Ali Karaca, Mehmet Tamer Solakoğlu, Özlem Feyzioğlu, Fikret Gökmen, Necat Çakır.

Yedek: Abdullah Eryarsoy, Altan Temirtaş, Emre Aydınoğlu, Eyüp Gökmen Filinte, Samet Balabancı

Disiplin Kurulu

Asil: Yunus Emre Kurt, Selim Ordu, Vedat Özdenizer, İsmail Taş, Muzaffer Gürfidan

Yedek: Muhammed Seydaoğlu, Halit Gedik, Mesut Baki Efe, İbrahim Varol, Yücel Gül

Sicil Kurulu

Asil: Cengiz Sarıbay, Hüseyin Acurman, Engin Korukır, Burak Çelik, Burçin Bıçakçı

Yedek: Yücel Mısırlıoğlu, Ongan Uzunoğlu, Yahya Yalçın, Ahmet Talha Özdemir, Yasin Çıktay