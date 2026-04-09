Kocaelispor'da Samet Yalçın ve Muharrem Cinan'ın sözleşmeleri uzatıldı
Kocaelispor, Samet Yalçın ve Muharrem Cinan'ın sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattı.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 14:13
Kocaelispor, Samet Yalçın ve Muharrem Cinan'ın sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattı. Yeşil-siyahlıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile futbolcularımız Samet Yalçın ve Muharrem Cinan arasındaki sözleşmeler, 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.