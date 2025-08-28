CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Kocaelispor'da Ahmet Hasan Göcen ile yollar ayrıldı

Kocaelispor'da Ahmet Hasan Göcen ile yollar ayrıldı

Kocaelispor, alt yapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Ahmet Hasan Göcen ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 15:33
Kocaelispor'da Ahmet Hasan Göcen ile yollar ayrıldı

Kocaelispor, alt yapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Ahmet Hasan Göcen ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Hasan Göcen'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ahmet Hasan Göcen'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Elit Akademi U-19 Ligi'ndeki başarılı performansından sonra 2022 yılında alt yapıdan çıkarılarak profesyonel yapılan ve 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşme imzalanan Göcen, geçen sezon ligde Iğdır FK maçında, kupada ise Kırklarelispor karşısında kaleyi korumuştu.

