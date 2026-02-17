Nagihan Karadere kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında, nereli?

Nagihan Karadere nereli, kaç yaşında soruları Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. 1984 yılında Adana'da doğan Nagihan Karadere, milli atlet olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Kısa mesafe koşularındaki başarısıyla tanınan Karadere, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra televizyon dünyasında da adından söz ettirdi. Survivor Nagihan Karadere, hem spor geçmişi hem de yarışmadaki performansıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Peki, Nagihan kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere 16 Şubat 1984 tarihinde Kadirli'de doğmuş, Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. Atletizm kariyeri boyunca özellikle 400 metre ve 400 metre engelli branşlarında önemli dereceler elde etmiştir.

2011 yılında 400 metre engelli koşusunda 55,09 saniyelik derecesiyle kariyerinin en dikkat çekici performanslarından birine imza atmıştır.

NAGİHAN'IN KARİYERİ

Nagihan Karadere, atletizm kariyerine Fenerbahçe'de başladı. Sürat koşuları branşında yarışarak kısa sürede önemli başarılara ulaştı.

Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası (2003)

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı organizasyonda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya, 4x100 metre bayrak yarışında bronz madalya elde ederek şampiyonayı üç madalya ile tamamladı.