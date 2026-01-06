Lucas Piton kimdir sorusu arama motorlarında öne çıkıyor. Lucas Piton kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Sol bek mevkisinde görev yapan Lucas Piton'un futbol kariyeri, forma giydiği kulüpler ve güncel takımı futbol gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Başarılı oyuncunun profesyonel kariyerine dair detaylar merak edilmeye devam ediyor. Futbol gündeminde adı sıkça geçen isimlerden biri olan Lucas Piton hakkında sorular artıyor. Lucas Piton kimdir? Lucas Piton kaç yaşında ve nereli? Brezilya doğumlu futbolcunun hangi takımda oynadığı, hangi mevkide görev aldığı ve kariyer geçmişi futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

LUCAS PITON KİMDİR?

Lucas Piton Crivellaro 9 Ekim 2000 tarihinde doğmuş Brezilya doğumlu profesyonel futbolcudur. Savunmanın sol kanadında görev yapan Piton, kariyerini Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama formasıyla sürdürmektedir. Sol bek pozisyonundaki hücum katkısı, ortaları ve oyun içindeki enerjisiyle dikkat çeken futbolcu, Brezilya futbolunun öne çıkan savunma oyuncuları arasında gösterilmektedir.

LUCAS PITON'UN KARİYERİ

Lucas Piton, profesyonel kulüp kariyerinde önemli bir adımı 28 Aralık 2022 tarihinde attı. Bu tarihte Vasco da Gama ile dört yıllık sözleşme imzaladığı kulüp tarafından resmen açıklandı. Genç futbolcu, 6 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen organizasyonla kamuoyuna tanıtıldı ve Vasco da Gama formasıyla yeni dönemine başladı.

Piton, Vasco da Gama formasıyla ilk resmî maçına 26 Ocak 2023 tarihinde çıktı. Portuguesa karşısında oynanan ve takımının 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan Lucas Piton, Nenê'nin attığı açılış golüne asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu performansının ardından taraftarlar tarafından kulübün efsane isimlerinden Felipe Maestro ile kıyaslanması, genç oyuncuya olan beklentileri artırdı.

Lucas Piton'un millî takım kariyerine ilişkin dikkat çeken bir gelişme ise 24 Mayıs 2023 tarihinde yaşandı. Dönemin teknik direktörü Roberto Mancini, 2023 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile oynanacak karşılaşma öncesinde futbolcuyu İtalya Millî Takımı'nın geçici aday kadrosuna dahil etti. Bu çağrı, futbolcunun uluslararası arenada da yakından takip edildiğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.