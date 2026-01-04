CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan sol beke sürpriz transfer: Lucas Piton!

Beşiktaş'tan sol beke sürpriz transfer: Lucas Piton!

Sol bek mevkine takviye yapması beklenen Beşiktaş, gündemine Lucas Piton'u aldı. Siyah beyazlılar, Corinthians ile pazarlıklarda vites artırdı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan sol beke sürpriz transfer: Lucas Piton!

Beşiktaş, sol bek transferini bir an önce bitirmeyi hedefleyen alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Siyah beyazlılar, Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam konusunda ilerleme kat edemedi. İsviçre kulübünün 8 milyon Euro bonservis bedelinde geri adım atmaması ve 22 yaşındaki oyuncunun Afrika Kupası'nda sakatlanmasının ardından Beşiktaş, B planını devreye soktu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Lucas Piton için kulübü Vasco da Gama ile temasa geçen Beşiktaş, Brezilya ekibinden 7.5 milyon Euro bonservis isteğiyle karşı karşıya geldi. 25 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçen siyah beyazlılar, bu rakamı 5-6 milyon Euro bandına çekmeye çalışıyor. Pazarlıkların hızını artırdığı ve Vasco da Gama'nın sıkıştırıldığı ifade edildi.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Lucas Piton'un yaklaşık 1 ay önce dizinden sakatlık yaşadığı, ancak 2 hafta içinde oynamaya hazır hale gelmesinin beklendiği belirtildi. Corinthians altyapısından yetişen Piton, 2023 yılında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Vasco da Gama'ya transfer olmuştu. Tecrübeli sol bekin kulübüyle olan kontratı 31 Aralık 2028 tarihine kadar devam ediyor.

F.Bahçe'nin transferinde G.Saray detayı!
G.Saray'dan Timber'a veto!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı! Trump Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu | Önce Guantanamo'ya sonra New York'a yargılanmaya gidiyor
F.Bahçe'ye sürpriz golcü önerisi!
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:24
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:22
Daha Eski
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 01:14
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 01:14
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 01:14
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! 01:14
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! 01:14
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... 01:14