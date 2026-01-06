Davide Frattesi kimdir? Davide Frattesi kaç yaşında, nereli?

Davide Frattesi kimdir sorusu arama motorlarında yükselişe geçti. Davide Frattesi kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, hangi takımın formasını giyiyor? İtalyan milli futbolcunun kariyer geçmişi, orta sahadaki enerjisi ve hücuma verdiği katkı dikkat çekiyor. Aynı zamanda Galatasaray Frattesi'yi transfer edecek mi? sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Inter'in transfer sürecindeki tutumu, Frattesi'nin sözleşme durumu ve sarı-kırmızılıların orta saha yapılanmasındaki olası rolü netleşmeye çalışılıyor. Peki, Davide Frattesi kimdir? Davide Frattesi mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizde...

DAVIDE FRATTESI KİMDİR?

Davide Frattesi 22 Eylül 1999 tarihinde doğmuş, orta saha pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur. Kariyerini Serie A ekiplerinden Inter formasıyla sürdüren Frattesi, modern futbolun aradığı dinamik orta saha profilleri arasında gösterilmektedir. Özellikle mezzala rolündeki enerjik oyun yapısı, ceza sahasına yaptığı koşular ve skor katkısıyla dikkat çekmektedir.

Futbol kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergileyen Davide Frattesi, orta sahada hem savunma hem hücum görevlerini dengeli şekilde yerine getirebilen bir oyuncu profiline sahiptir. Mezzala olarak görev aldığında ceza sahasına geç koşular yapabilen Frattesi, bu özelliği sayesinde takımına gol ve asist katkısı sunmaktadır. Oyun temposu yüksek olan İtalyan futbolcu, pres gücü, topu ileri taşıma becerisi ve ikili mücadelelerdeki etkinliğiyle öne çıkmaktadır.

Son dönemde gündeme gelen transfer iddialarıyla birlikte Inter'in Frattesi için neden satışa sıcak baktığı sorusu da merak ediliyor. Inter'in orta saha rotasyonunda alternatif sayısının artması, kulübün mali planlaması ve transfer bütçesi oluşturma isteği, bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Bu süreçte Frattesi'nin düzenli forma şansı bulmak istemesi de olası bir ayrılık senaryosunu gündeme getirebiliyor.

GALATASARAY İDDİASI VE OLASI ROLÜ

Öte yandan Galatasaray'ın orta saha planlamasında Frattesi'nin nasıl bir rol üstlenebileceği de tartışılan konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin merkez orta sahada dinamizm, ceza sahası koşuları ve skor katkısı arayışı, Frattesi'nin profiliyle örtüşüyor. Galatasaray'a transferi halinde, İtalyan futbolcunun hücum destekli orta saha rolünde fark yaratabileceği değerlendiriliyor.