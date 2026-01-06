CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Davide Frattesi kimdir? Davide Frattesi kaç yaşında, nereli?

Davide Frattesi kimdir? Davide Frattesi kaç yaşında, nereli?

Davide Frattesi kimdir sorusu, transfer iddialarının ardından futbolseverlerin gündemine oturdu. Davide Frattesi kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Mezzala profiliyle orta sahada fark yaratan İtalyan futbolcunun kariyeri, oyun tarzı ve gol katkısı merak ediliyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 16:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Davide Frattesi kimdir? Davide Frattesi kaç yaşında, nereli?

Davide Frattesi kimdir sorusu arama motorlarında yükselişe geçti. Davide Frattesi kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, hangi takımın formasını giyiyor? İtalyan milli futbolcunun kariyer geçmişi, orta sahadaki enerjisi ve hücuma verdiği katkı dikkat çekiyor. Aynı zamanda Galatasaray Frattesi'yi transfer edecek mi? sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Inter'in transfer sürecindeki tutumu, Frattesi'nin sözleşme durumu ve sarı-kırmızılıların orta saha yapılanmasındaki olası rolü netleşmeye çalışılıyor. Peki, Davide Frattesi kimdir? Davide Frattesi mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizde...

DAVIDE FRATTESI KİMDİR?

Davide Frattesi 22 Eylül 1999 tarihinde doğmuş, orta saha pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur. Kariyerini Serie A ekiplerinden Inter formasıyla sürdüren Frattesi, modern futbolun aradığı dinamik orta saha profilleri arasında gösterilmektedir. Özellikle mezzala rolündeki enerjik oyun yapısı, ceza sahasına yaptığı koşular ve skor katkısıyla dikkat çekmektedir.

Futbol kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergileyen Davide Frattesi, orta sahada hem savunma hem hücum görevlerini dengeli şekilde yerine getirebilen bir oyuncu profiline sahiptir. Mezzala olarak görev aldığında ceza sahasına geç koşular yapabilen Frattesi, bu özelliği sayesinde takımına gol ve asist katkısı sunmaktadır. Oyun temposu yüksek olan İtalyan futbolcu, pres gücü, topu ileri taşıma becerisi ve ikili mücadelelerdeki etkinliğiyle öne çıkmaktadır.

Son dönemde gündeme gelen transfer iddialarıyla birlikte Inter'in Frattesi için neden satışa sıcak baktığı sorusu da merak ediliyor. Inter'in orta saha rotasyonunda alternatif sayısının artması, kulübün mali planlaması ve transfer bütçesi oluşturma isteği, bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Bu süreçte Frattesi'nin düzenli forma şansı bulmak istemesi de olası bir ayrılık senaryosunu gündeme getirebiliyor.

GALATASARAY İDDİASI VE OLASI ROLÜ

Öte yandan Galatasaray'ın orta saha planlamasında Frattesi'nin nasıl bir rol üstlenebileceği de tartışılan konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin merkez orta sahada dinamizm, ceza sahası koşuları ve skor katkısı arayışı, Frattesi'nin profiliyle örtüşüyor. Galatasaray'a transferi halinde, İtalyan futbolcunun hücum destekli orta saha rolünde fark yaratabileceği değerlendiriliyor.

REKLAM-IDEFIX
Cimbom'a sürpriz 6 numara!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Gençlere büyük destek paketi: Başkan Erdoğan açıkladı: 445 milyar liralık kaynağı bu programa tahsis edeceğiz
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok...
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'da maç hazırlıkları! Sivasspor'da maç hazırlıkları! 16:10
Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! 15:59
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 15:53
Ndidi'den takdir toplayan hareket! Ndidi'den takdir toplayan hareket! 15:30
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 15:13
Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... 15:04
Daha Eski
Sadettin Saran öğrencilerle beraber! Sadettin Saran öğrencilerle beraber! 14:58
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 14:57
RAMS Başakşehir FK'da hazırlıklar! RAMS Başakşehir FK'da hazırlıklar! 14:40
Lecce-Roma maçı detayları Lecce-Roma maçı detayları 14:36
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 14:32
Göztepe'de Samba rüzgarı! Göztepe'de Samba rüzgarı! 14:29