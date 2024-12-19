MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR? | Tahsin Küçük hangi yıl çalıştı, kaç yaşında, evli mi?

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan MasterChef'in 19 Aralık tarihli bölümüne eski yarışmacılardan Tahsin Küçük konuk oldu. Arama motorlarında araştırılan Tahsin Küçük hangi yıl çalıştı, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Tahsin kimdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef All Star kadrosunda yer alan Tahsin Küçük, 15 Haziran 1997'de dünyaya gelmiştir. 27 yaşında olan Tahsin, aslen Trabzonludur. Tahsin Küçük, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul'a gelen Tahsin Küçük burada Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.

Tahsin Küçük ilk kez 2021 yılında MasterChef'te yarışmıştır. 2023 All Star'da da yer alan Tahsin, yarışmayı 2. olarak tamamlamıştır.