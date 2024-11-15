Mike Tyson kimdir? Kaç yaşında? Boyu, kilosu kaç? Boksör Mike Tyson kariyeri

Mike Tyson kimdir? | Güçlü yumrukları ve agresif dövüş tarzıyla tanınan Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya gelecek. Biletleri yüksek rakamlarla satışa çıkan maçın öncesinde Tyson'un hayatı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın en genç Ağır Sıklet Şampiyonu Tyson hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MIKE TYSON KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? BOYU, KİLOSU KAÇ?

Mike Tyson, profesyonel boks tarihinin en efsanevi isimlerinden biridir. 30 Haziran 1966'da Brooklyn, New York'ta doğan 58 yaşındaki Tyson, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu'nu kazanan en genç boksör olarak tarihe geçti. Kariyerinde 50 galibiyet (44'ü nakavt) ve 6 mağlubiyet elde eden Tyson, güçlü yumrukları ve agresif dövüş stiliyle tanınır. Boks kariyerinden sonra televizyon, film projeleri ve ticari girişimlerle de adından söz ettirmiştir.

Mike Tyson'ın boyu 1.78 metre, kariyerinin zirvesindeyken ortalama ağırlığı ise 99-105 kilogramcivarındaydı. Bu fiziksel özellikleri, onu ağır sıklet kategorisinde güçlü ve dayanıklı bir dövüşçü yaptı.

BOKSÖR MIKE TYSON KARİYERİ

Mike Tyson, profesyonel boks kariyerine 1985 yılında, henüz 18 yaşındayken başladı. İlk profesyonel maçını nakavtla kazandı ve arka arkaya nakavt galibiyetleriyle hızla yükseldi. 1986 yılında, sadece 20 yaşındayken Trevor Berbick'i yenerek Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu oldu ve bu unvanı kazanan en genç boksör olarak tarihe geçti. Ertesi yıl, WBA, WBC ve IBF kemerlerini birleştirerek tartışmasız ağır sıklet şampiyonu oldu.

Tyson, 1988 yılında Michael Spinks'i 91 saniyede nakavt ederek dönemin en unutulmaz zaferlerinden birine imza attı. Ancak 1990 yılında Buster Douglas'a karşı sürpriz bir yenilgi alarak şampiyonluk kemerlerini kaybetti. 1992'de hapis cezası nedeniyle kariyerine ara vermek zorunda kaldı ve 1995'te ringlere döndü. Geri dönüşüyle birlikte kemerlerini geri kazansa da Evander Holyfield ile yaptığı maçlarda hem yenildi hem de ünlü "kulak ısırma" skandalına karıştı.

2005 yılında boks kariyerine son veren Tyson, toplam 58 maçta 50 galibiyet (44'ü nakavt) ve 6 mağlubiyet elde etti. Tyson, hem agresif dövüş stili hem de ring dışındaki iniş çıkışlarla boks tarihinin en ikonik figürlerinden biri olarak kabul edilir.

KULAK ISIRMA SKANDALI (THE BITE FIGHT) NEDİR?

Kulak Isırma Skandalı (The Bite Fight), Mike Tyson ile Evander Holyfield arasında 28 Haziran 1997'de yapılan ağır sıklet boks maçında yaşanan, boks tarihinin en tartışmalı olaylarından biridir. Bu maç, Tyson'ın Holyfield'a karşı ikinci karşılaşmasıydı; ilki 1996'da Holyfield'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ilk iki raundunda, Holyfield'ın başıyla sık sık Tyson'a vurduğu iddiaları Tyson'ı sinirlendirdi. Üçüncü rauntta ise Tyson, Holyfield'ın sağ kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. Maç kısa bir aradan sonra devam etti ancak Tyson bu kez Holyfield'ın diğer kulağını ısırmaya çalıştı. Bunun üzerine maç durduruldu ve Tyson diskalifiye edilerek yenik ilan edildi.

Bu olay, Tyson'ın hem boks kariyerinde hem de kişisel itibarında ciddi bir yara açtı. Tyson, boks lisansını kaybetti ve 3 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Ancak birkaç yıl sonra lisansı geri verildi ve ringlere dönebildi. Olay, boks tarihinin en büyük skandallarından biri olarak hafızalarda yer alsa da Tyson ve Holyfield, yıllar sonra barıştı. Tyson, bu davranışı için defalarca özür diledi ve olayı kontrolsüz öfkesiyle açıkladı. Hatta ikili, bu olayla ilgili esprili reklam projelerinde de birlikte yer aldı.

MIKE TYSON ÖZEL HAYATI

Mike Tyson'un özel hayatı, kariyeri kadar çalkantılı geçti. Gençlik yıllarında zorlu bir çocukluk geçiren Tyson, yoksulluk, şiddet ve suç dolu bir çevrede büyüdü. Boksa başlamasıyla hayatını değiştiren Tyson, erken yaşta büyük şöhrete ulaştı, ancak bu durum özel hayatında sorunlara neden oldu.

Üç kez evlenenen Tyson sekiz çocuk babasıdır. İlk evliliği 1988 yılında aktris Robin Givens ile gerçekleşti, ancak şiddet iddiaları ve çalkantılı ilişkileri nedeniyle bir yıl içinde sona erdi. İkinci evliliği 1997'de Monica Turner ile oldu ve çiftin iki çocuğu oldu; ancak evlilik 2003 yılında sona erdi. 2009'da Tyson, üçüncü eşi Lakiha Spicer ile evlendi. Çift hala evlidir.

Özel hayatında uyuşturucu bağımlılığı, hukuki problemler ve finansal zorluklarla mücadele eden Tyson, 1992'de cinsel saldırı suçlamasıyla üç yıl hapis yattı. Ayrıca büyük bir servet kazansa da müsrif harcamalar ve kötü yatırımlar nedeniyle iflas etti.

Son yıllarda Tyson, sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yaptı ve meditasyon, veganlık gibi konulara yöneldi. Özel hayatındaki zorlukları ve deneyimlerini otobiyografilerinde ve röportajlarında samimiyetle paylaşarak geçmişiyle yüzleşen bir figür haline geldi. Halen popüler bir kültür figürü olarak televizyon projelerinde ve kendi podcast programında yer almaktadır.