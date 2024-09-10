NICOLA ZALEWSKI KİMDİR? | Nicola Zalewski nereli, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve kariyeri...

NICOLA ZALEWSKI KİMDİR? | İtalya doğumlu Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski, Roma altyapısında yetişen genç bir yetenek olarak adından sıkça söz ettiriyor. Ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Süper Lig takımlarıyla ismi anılan Zalewski hakkında arama motorlarında Nicola Zalewski kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

NICOLA ZALEWSKI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nicola Zalewski, 23 Ocak 2002'de İtalya'nın Tivoli şehrinde doğdu. Polonya kökenli olan Zalewski, Roma altyapısında yetişti ve profesyonel kariyerine burada başladı. Polonya milli takımında forma giyen Zalewski ayrıca Serie A takımlarından Roma'da oynayıp sol bek pozisyonunda görev yapmaktadır.

NICOLA ZALEWSKI OYNADIĞI TAKIMLAR VE KARİYERİ

Nicola Zalewski, 2011'de Roma altyapısına katıldı ve 2021 yılında A takıma yükseldi. Sol bek olarak görev yapan Zalewski, Roma formasıyla Serie A'da mücadele etmektedir. Ayrıca Polonya milli takımında 2022 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterdi.