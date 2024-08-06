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Aslı Hünel kimdir? | Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Aslı Hünel kaç yaşında, evli mi?

Yeni sezonuyla ekranlara merhaba diyen Gelinim Mutfakta, izleyenlere bir sürpriz yaptı. Bu sezon sunucu değişikliğine giden yarışmada Aslı Hünel seyirci karşısına geçti. Peki, Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Aslı Hünel kaç yaşında, evli mi? bilinmesi gereken tüm bilgileri sizler için derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 16:05 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 16:06
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Aslı Hünel kimdir? | Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Aslı Hünel kaç yaşında, evli mi?

Gelinim Mutfakta yeni sezonda aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara geliyor. Nursel Ergin'in dinlenmek ve ekranlardan uzaklaşmak amacıyla yarışmanın sunuculuğunu bıraktığı öğrenilirken yeni sunucu Aslı Hünel ile ilgili de araştırmalar hız kazandı. Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Aslı Hünel kaç yaşında, evli mi? sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

ASLI HÜNEL KİMDİR?

4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden 14 Haziran 2024 tarihine kadar Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmiştir. Ağustos 2024'ten itibaren Kanal D'de, 6 sezondur yayımlanan Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olmuştur.

ASLI HÜNEL EVLİ Mİ?

Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. 12 Nisan 2018 tarihinde iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020 tarihinde COVID-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

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