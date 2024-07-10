İngiliz oyuncu Theo James ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özel hayatı da kariyeri kadar merak edilen Theo James, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan ve 2009 yılından beri birlikte olduğu Ruth Kearney ile evlenmişti. Peki, Theo James kimdir, kaç yaşında? | Theo James hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar...

THEO JAMES KİMDİR?

James, 16 Aralık 1984'te, İngiltere'nin High Wycombe kasabasında doğdu. Ulusal Sağlık Servisi'nde çalışan Jane'in ve bir iş danışmanı olan Philip Taptiklis'in oğludur. Babasının büyükbabası Yunan idi (Mora Yarımadası'ndan Yeni Zelanda'ya taşındı). Diğer ataları İngiliz ve İskoç'dur. Theo'nun beş çocuğunun en küçüğü olan iki kardeşi ve iki kızkardeşi vardır. Aylesbury Dilbilgisi Okulu'na girdi ve Nottingham Üniversitesi'nden felsefe lisans derecesini almaya devam etti. Bristol Eski Vic Tiyatro Okulu'na eğitim gördü.

James, Haziran 2016'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte Yunanistan'a gitti ve burada Suriyeli mültecilerle tanıştı ve durumları hakkında bilgi aldı. O zamandan beri mülteci haklarının destekçisi oldu ve Suriye İç Savaşı nedeniyle yerinden edilmiş insanlar için daha fazla insani yardım çağrısında bulundu.

Theo James, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan ve 2009 yılından beri birlikte olduğu Ruth Kearney ile evlendi.

THE JAMES HANGİ FİLMLERDE OYNADI?