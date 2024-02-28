CEM SATMAN KİMDİR? | Cem Satman nereli, kaç yaşında? VAR sorumlusu MHK üyesi Cem Satman kariyeri...

CEM SATMAN KİMDİR? | Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetici olan Dr. Cem Satman'ın hayatı merak ediliyor. Birçok spor dalıyla uğraşan ve uzun yıllar Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Cem Satman hakkında arama motorlarında 'Cem Satman kimdir, nereli, kaç yaşında? VAR sorumlusu MHK üyesi Cem Satman kariyeri' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

CEM SATMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında Ankara'da doğan 48 yaşındaki Cem Satman, Ankara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Lisans, yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora, İngiltere'de de dil eğitimi, öğrenimi gördü. Ankara Demirspor altyapısında futbol oynayan Satman, 14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yaptı. Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevlerinde de bulunan Dr. Cem Satman'ın, futbol hakemliği, eğitim ve eğitim psikolojisi alanlarında çevirilerini ve yazarlığını yaptığı eserleri ve bilimsel makaleleri de bulunmaktadır. Dr. Cem Satman, TFF bünyesinde de görev yapan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in fitness ekibinde de yer almaktadır.

VAR SORUMLUSU MHK ÜYESİ CEM SATMAN KARİYERİ

Tüple dalış, doğa sporları, skydiving gibi sporları deneyimlediğini söyleyen Cem Satman, TFF'^nin sitesinde yayımlanan bir röportajında hakemlik kariyeriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek planlarım sadece hakemlikle ilgili değil. İngiliz spor psikoloğu Dr. Richard Cox'la 2000 yılında tanışmıştım. Halen de görüşmeye devam ediyorum. Bana kariyer planlamamı 5'er yıllık yapmam tavsiyesinde bulunmuştu. Benim yaşamımda 2010'dan 2015'e kadar bir plan var. Ancak bu noktada hakemlik çok önemli bir renk olsa da ana renk değil. Zaten hakemliği ana renk olarak alırsanız mutsuzluğa davetiye çıkartırsınız. Benim için hedef bir sonraki maçımı başarıyla tamamlamak. Yaşadığım sıkıntılı süreç bana onun ötesinde bir hedef koymamayı öğretti. Bir sonraki maç benim için en önemli maçtır ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için ilk önce bu görevin başarıyla tamamlanması gerekir. Hakemliğimde bugünümü dünüm belirledi, ancak yarınımı belirleyecek olan da bugünüm. Elbette geçmişteki başarılarınız bir miktar kredi sağlıyor ama en önemli şey bugünkü performans düzeyiniz."