Haberler Kimdir Senden Önce HAKAN (Alp Navruz) kimdir? | Senden Önce'nin Hakan'ı Alp Navruz kaç yaşında, nereli, evli mi?

Senden Önce HAKAN (Alp Navruz) kimdir? | Senden Önce'nin Hakan'ı Alp Navruz kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce ilk bölümünden bu yana ilgiyle karşılanıyor. Her hafta Salı akşamları izleyici karşısına geçen dizide Hakan karakterine Alp Navruz hayat veriyor. Peki, Senden Önce'nin Hakan'ı Alp Navruz kaç yaşında, nereli, evli mi? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 02:10
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Senden Önce HAKAN (Alp Navruz) kimdir? | Senden Önce'nin Hakan'ı Alp Navruz kaç yaşında, nereli, evli mi?

Senden Önce Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Dizide Hakan karakterine Alp Navruz hayat veriyor. İzleyicilerin sorguladığı Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SENDEN ÖNCE HAKAN KİMDİR?

İşi inşa etmekti ama kendine gerçek bir yuva inşa edemedi Hakan. Gerçekten sevilmek başka şey, sevginin gerçekliğinden emin olmak başka. Hiçbir zaman emin olamadı karısının sevgisinden, olamayacaktı da. Küçük bir aşk kaçamağı yaptı iş gezisinde, koca bir bela aldı başına. Ama o bela, karısıyla tanışmasına, onun gerçek yüzünü görmesine vesile oldu. Her şey sahici olsun istiyordu ya hani; yalansız dolansız. Şimdi öyleydi işte. Merve gerçekti, ama gerçek olduğu için imkansızdı artık onu sevmek. Yine de başarabilecek miydi? Söz konusu Hakan'sa eğer, mümkündü elbet. Çünkü o, çocukluğundan beri kafasına koyduğu her şeyi başarmıştı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz, 15 Ocak 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla, Ceberrut filmi ve Arkadaşlar İyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından, 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

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