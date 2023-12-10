Haberler Kimdir MASTERCHEF CEMRE KİMDİR? | Masterchef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR? | Masterchef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonuyla devam ediyor Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Cemre Uyanık da en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Cemre Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 23:32 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 23:39
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MASTERCHEF CEMRE KİMDİR? | Masterchef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, en lezzetli yemeklerle dikkatleri çekmeye devam ediyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Cemre Uyanık, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Cemre Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF CEMRE UYANIK NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı. Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girdi ve 11 ay boyunca çalıştı. Aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. 2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve birinci oldu.

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