SURVIVOR ALL STAR YARIŞMACILARI | Ersin Korkut Survivor All Star'da!

Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelecek... Bu kapsamda, programda yer alacak yarışmacılar da sırayla açıklanıyor... Eski yarışmacılardan Ersin Korkut, bu sezon All Star kadrosunda kendisine yer buldu. Survivor'ın yeni yarışmacısı Ersin Korkut oldu.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 yılında Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu, yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kuzenidir. 2000 yılında Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro ekibine girmiştir. Tüm Türkiye onu Çok Güzel Hareketler Bunlar yarışmasıyla tanımıştır. 16 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Survivor 2020 yarışmasında yer almış olup, 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekildiğini duyurulmuştur. Ersin Korkut Survivor All Star kadrosuna davet edilmiştir.