Haberler Kimdir BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR? | Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR? | Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?

atv'nin yeni sezon dizisi Safir, ilk fragmanıyla diziseverleri kendisine hayran bıraktı. Bir anne ve kızı ile 3 kardeşin dramatik hikayesini alan Semih Bağcı'nın yönettiği Safir, hikayesiyle olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da ekran başındakilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yaman Gülsoy karakteriyle diziye damga vuran isimlerden Burak Berkay Akgül'ün kim olduğunu merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Burak Berkay Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:00
BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR? | Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR? | 4 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Safir dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin başrollerinden Burak Berkay Akgül'ün kim olduğunu merak eden seyirciler, arama motorlarında 'İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BURAK BERKAY AKGÜL, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE, EVLİ Mİ?

1997 yılında İstanbul'da doğan reklam ve dizi film oyuncusu Burak Berkay Akgül, 24 yaşındadır. 180 cm boyunda ve 78 kg ağırlığında olan Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunudur. Ayrıca kamera önü oyunculuk eğitimi de alan genç oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor. Şimdiye dek rol aldığı dizi ve filmler ise şöyle:

  • Ru (TV Dizisi 2023)
  • Safir (Yaman / Aras, TV Dizisi 2023)
  • Destan (Kaya Tegin, TV Dizisi 2021)
  • Kahraman Babam (İlker, TV Dizisi 2021)
  • Maria ile Mustafa (Rüzgâr, Tv Dizisi 2020-2021)
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