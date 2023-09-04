BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR? | Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR? | 4 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Safir dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin başrollerinden Burak Berkay Akgül'ün kim olduğunu merak eden seyirciler, arama motorlarında 'İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BURAK BERKAY AKGÜL, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE, EVLİ Mİ?

1997 yılında İstanbul'da doğan reklam ve dizi film oyuncusu Burak Berkay Akgül, 24 yaşındadır. 180 cm boyunda ve 78 kg ağırlığında olan Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunudur. Ayrıca kamera önü oyunculuk eğitimi de alan genç oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor. Şimdiye dek rol aldığı dizi ve filmler ise şöyle: