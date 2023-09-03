Haberler Kimdir ÖZGE YAĞIZ KİMDİR? | Safir'in Feraye'si Özge Yağız nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR? | Safir'in Feraye'si Özge Yağız nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

atv'nin yeni sezon dizisi Safir, ilk fragmanıyla diziseverleri kendisine hayran bıraktı. Bir anne ve kızının dramatik hikayesini alan Semih Bağcı'nın yönettiği Safir, hikayesiyle olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da ekran başındakilerin ilgisini çekmeyi başardı. Feraye Yılmaz karakteriyle diziye damga vuran isimlerden Özge Yağız'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 16:00
ÖZGE YAĞIZ KİMDİR? | Safir'in Feraye'si Özge Yağız nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR? | 4 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Safir dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin başrollerinden Özge Yağız'ın kim olduğunu merak eden seyirciler, arama motorlarında 'Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

zge Yağız, 26 Eylül 1997'de İstanbul'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi'nden mezun oldu. Oyunculukla ilgilenmeye lise yıllarında başladı ve üniversite yıllarında tiyatroda aktif olarak rol aldı.

2017 yılında "Adını Sen Koy" dizisinde "Selin" karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 2019 yılında "Yemin" dizisinde "Reyhan" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Bu dizi, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Pakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Avusturya, İngiltere, İrlanda, İskoçya, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Senegal, Gine, Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Togo, Benin, Nijerya, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Sudan, Güney Sudan, Etiyopya, Eritre, Cibuti, Somali, Kenya, Uganda, Tanzanya, Ruanda, Burundi, Malavi, Mozambik, Zambiya, Zimbabve, Botsvana, Namibya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Mauritius, Komorlar, Seyşeller, Réunion'da yayınlandı.

2022 yılında "Yemin" dizisinden ayrıldı ve "Baba" dizisinde "Büşra" karakterini canlandırmaya başladı.

ÖZGE YAĞIZ EVLİ Mİ?

Özge Yağız, "Yemin" dizisinde birlikte rol aldığı Gökberk Demirci ile 2021 yılında nişanlandı. Çift, 2022 yılında ayrılık kararı aldı.

ÖZGE YAĞIZ BURCU, BOYU, KİLOSU

Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

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